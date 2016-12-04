Число жертв пожара в ночном клубе в Калифорнии может увеличиться до 40 человек

Правообладатель иллюстрации Oaklandfirelive Image caption По предварительным данным, в здании клуба было около 50 человек

Десятки людей числятся пропавшими без вести после пожара в культурном центре в Окленд, Калифорния, во время рэйв-вечеринки, организованной местными художниками.

Официально подтверждена гибель девяти человек, но количество жертв может возрасти до сорока, предупредила глава пожарной службы Окленда Тереза Делош-Рид.

Число находившихся в здании оценивается в 50-100 человек. Более точных данных нет, поскольку билеты на мероприятие не продавались.

Пожар начался в 23:30 по местному времени в пятницу (10:30 утра в субботу по времени Москвы). Причина возгорания неизвестна.

В помещении играла приглашенная художниками электронная группа Golden Donna. О предстоявшем концерте и шести других выступлениях организаторы заранее оповестили через "Фейсбук".

Нарушения провил безопасности

Старый склад был переоборудован в студии для художников, в основном молодых. Часть из них не только работала, но и обитала в нем, хотя городские власти не давали разрешения на использование здания для жилья.

По словам Терезы Делош-Рид, в культурном центре отсутствовали системы противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, единственным выходом со второго этажа являлась деревянная лестница, а проходы были так загромождены мебелью, манекенами, подрамниками и разным добром, приналежавшим художникам, что пожарные с трудом прокладывали себе путь к очагу возгорания.

"Чего там только не было, настоящий лабиринт", - сказала Делош-Рид.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Старое здание эксплуатировалось с нарушениями

Руководитель департамента строительства администрации Окленда Дарин Ранелетти обещает провести компетентное расследование.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Огнеборцы с трудом преодолевали завалы

Пожар стал самой страшной трагедией в городе с 1989 года, когда землетрясение унесло жизни 63 человек.

Самый катастрофический пожар подобного рода в истории США имел место в 2003 году в штате Род-Айленд. Из-за пиротехнических эффектов во время концерта группы Great White вспыхнул ночной клуб. Тогда погибли около ста человек.