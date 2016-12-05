Минобороны: Су-33 разбился при посадке на "Адмирала Кузнецова"
Российский истребитель Су-33 потерпел аварию 3 декабря в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов", заявили в министерстве обороны России.
Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, уточнили в ведомстве.
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"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. Пилот катапультировался и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Здоровью летчика ничего не угрожает", - сообщило российское военное ведомство.
Ранее в понедельник об аварии Су-33 сообщил интернет-портал The Aviationist. По данным портала, погодные условия в момент крушения Су-33 были благоприятными для полетов: видимость составляла около десяти километров, волнение моря - 4 балла, скорость ветра - 12 узлов (6 метров в секунду).
Это второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова".
14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до "Адмирала Кузнецова", летчик катапультировался.
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября. Ударная группа пополнила уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку из десяти боевых кораблей.