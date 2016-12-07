Прокурор потребовал пожизненный срок для генерала Ратко Младича

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главное обвинение, предъявленное Младичу - в организации резни мусульман в Сребренице

На процессе по делу бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича в Гаагском трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии прокурор попросил приговорить подсудимого к пожизненному заключению.

Младича обвиняют в организации убийства семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в деревне Сребреница в 1995 году.

Его также обвиняют в командовании войсками, осаждавшими город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет, за это время в городе погибли более 10 тысяч человек.

Процесс по делу Ратко Младича длится уже более четырех лет.

Бывший генерал, которому сейчас 74 года, скрывался от международного трибунала в течение 16 лет. Он был арестован в мае 2011 года в результате операции сербских спецслужб и отправлен для суда в Гаагу.

Младич отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте этого года международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича к 40 годам тюрьмы за геноцид и военные преступления в ходе войны в Боснии в 1992-95 годах.