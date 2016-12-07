Прокурор потребовал пожизненный срок для генерала Ратко Младича
На процессе по делу бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича в Гаагском трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии прокурор попросил приговорить подсудимого к пожизненному заключению.
Младича обвиняют в организации убийства семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в деревне Сребреница в 1995 году.
Его также обвиняют в командовании войсками, осаждавшими город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет, за это время в городе погибли более 10 тысяч человек.
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Процесс по делу Ратко Младича длится уже более четырех лет.
Бывший генерал, которому сейчас 74 года, скрывался от международного трибунала в течение 16 лет. Он был арестован в мае 2011 года в результате операции сербских спецслужб и отправлен для суда в Гаагу.
Младич отвергает все обвинения в свой адрес.
В марте этого года международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича к 40 годам тюрьмы за геноцид и военные преступления в ходе войны в Боснии в 1992-95 годах.