"Газпром" выбрал подрядчика на строительство "Турецкого потока"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Газпром" решил доверить строительство трубы в Турцию швейцарской компании

Дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. подписала контракт со швейцарской Allseas Group на строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток". Швейцарцы могут получить и следующий контракт - на прокладку трубы из Турции далее в Европу.

О подписании контракта сообщают агентства Прайм и Интерфакс со ссылкой на заявление газовой монополии. Речь идет о строительстве первой очереди проекта "Турецкий поток" по дну Черного моря от России до Турции. South Stream Transport B.V. - оператор проекта "Турецкий поток".

По контракту Allseas Group должна уложить более 900 километров трубы. Компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия, цитирует сообщение "Газпрома" агентство Прайм. Контракт предполагает опцион на строительство второй нитки газопровода, пишет Интерфакс.

Швейцарская компания приступит к укладке первой нитки во второй половине 2017 года. Этот же срок как начало строительства "Турецкого потока", отложенного в прошлом году из-за резкого обострения отношений между Россией и Турцией, называл два дня назад глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он сказал об этом после встречи российского премьера Дмитрия Медведева с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом, который находился с визитом в Москве. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку". Это соглашение Эрдоган подписал с Владимиром Путиным в октябре, когда российский президент приезжал в Стамбул.

Как говорил Миллер, к проекту будут привлечены "лучше подрядчики". До сих пор вопрос о том, кто будет строить трубу, оставался нерешенным. Контракт с прежним подрядчиком, итальянской компанией Saipem, был расторгнут, после чего она начала судиться с Россией. Saipem требовал от России за расторжения контракта компенсацию на сумму около 760 миллионов евро, позже снизила свои требования 81 миллиона евро.

Итальянская Saipem должна была строить газопровод по дну Черного моря еще в рамках проекта "Южный поток", который был свернут из-за требований Евросоюза. Тогда же ее партнером по строительству стала швейцарская Allseas Group, с которой дочерняя компания "Газпрома" сейчас подписала контракт.

По первой нитке "Турецкого потока" российская монополия должны будет поставлять 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Строительство планируется завершить во второй половине 2019 года. Вторую ветку планируется протянуть из Турции в Европу, но пока непонятно, насколько в этом будут заинтересованы европейские страны. С помощью "Турецкого потока" "Газпром" рассчитывает избавиться от зависимости от газопровода на Украине и в перспективе вообще прекратить поставки через украинскую территорию.