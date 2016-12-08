Обвинявшего британских солдат в пытках адвоката попросили извиниться

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Шайнер признался в том, что использовал незаконные методы при работе с клиентами

Министр обороны Британии Майкл Фэллон призвал адвоката Фила Шайнера принести извинения военнослужащим, которых он безосновательно обвинял в убийствах и пытках пленных во время вооруженного конфликта в Ираке.

Шайнер получил известность после того, как начал представлять интересы семьи гражданина Ирака Баха Мусы, избитого британскими солдатами.

После этого он подал ряд исков против минобороны Британии, заявляя о многочисленных нарушениях прав человека со стороны британских вооруженных сил в Ираке и Афганистане.

Однако в августе этого года адвокатская фирма Шайнера была закрыта из-за нарушений контрактных обязательств.

Кроме того, следователи, проверявшие информацию о жестоком обращении с иракскими пленными со стороны британских военных, заявляли, что обвинения Шайнера основаны "на откровенной лжи и спекуляциях".

Выступая перед дисциплинарным трибуналом, адвокат признался в том, что неоднократно использовал незаконные методы при работе с клиентами, а также признал, что необоснованно обвинял военных в пытках и убийствах пленных иракцев после сражения на юге Ирака в мае 2004 года (так называемая "битва Дэнни Бой").

По словам Майкла Фэллона, своими обвинениями Шайнер причинил серьезный вред многим военнослужащим.

"Ему следует извиниться перед солдатами, чью репутацию он пытался очернить", - заявил Фэллон.

С 2004 года министерство обороны Британии потратило более 100 млн фунтов (125,8 млн долларов) на расследование дел о жестоком поведении военных в Ираке.