Доклад Макларена: более тысячи россиян причастны к подмене допинг-проб
Во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко.
Новый доклад, подготовленный командой экспертов под руководством Макларена для Всемирного антидопингового агентства, был презентован в пятницу в ходе пресс-конференции в Лондоне.
Эксперты в целом подтверждают выводы первой части документа, опубликованной летом, и раскрывают новые детали. В частности, сообщается уже о 500 сфальсифицированных допинг-пробах, якобы переданных Московской лабораторией в электронную систему ВАДА. В первой части доклада говорилось о 312.
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Впервые в докладе в контексте манипуляций с допинг-пробами упоминается Виталий Мутко, до октября этого года занимавший должность министра спорта России, а сейчас вице-премьер правительства. Однако, как подчеркнул Макларен в ходе пресс-конференции, прямых доказательств осведомленности чиновника о случаях подмены допинг-проб нет.
Российские спортивные функционеры в пятницу назвали выводы доклада бездоказательными, призванными опорочить имидж российского спорта.
Годы безнаказанного допинга
По мнению независимых экспертов, работавших над докладом, масштабная система подмены проб начала создаваться в России в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере.
В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились уже на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году.
Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта.
Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.
Так, они сообщили, что следы царапин и другие признаки того, чтобы пробы были подделаны, есть на 12 из 44 проверенных пробирок с допинг-пробами спортсменов, получивших медали в Сочи.
Имена спортсменов в докладе не раскрываются, они упоминаются под номерами. Их списки будут переданы в международные федерации, которым предстоит самим принять решение, публиковать ли фамилии спортсменов.
Роль российских властей
Во второй части доклада, как и в первой, утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, сотрудники РУСАДа, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ.
"Мы не только подтвердили выводы первого доклада, но и уточнили их (...) и расширили круг причастных спортсменов (...) в институциональном заговоре участвовали спортсмены в летних и зимних видах спорта и чиновники минспорта и его инфраструктуры", - заявил Макларен.
В качестве доказательств подмены в докладе говорится о физиологически невозможных уровнях содержания соли в пробах, а также добавления в них гранул кофе для цвета. ДНК-анализ показал, что в некоторых пробах были анализы двух и более людей. Метод обмана в Сочи был уникальным, применен только там, но система сохранилась, уверены эксперты.
Действующие и бывшие спортивные чиновники России категорически отвергли обвинения, содержащиеся в докладе Макларена. Так, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, возглавлявший организацию до февраля прошлого года, заявил агентству РИА Новости, что не увидел никаких доказательств.
"Эти слова и обвинения на совести Макларена. Я, будучи президентом ВФЛА, не имел отношения к манипуляциям и системе. Макларен может говорить все что угодно, но где факты? Я не слышал о манипуляциях с допинг-пробами на чемпионате мира в Москве", - цитирует его агентство.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает внимательно изучить доклад.
Допинговый скандал
Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля этого года. В ней утверждалось, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.
Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.
По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.
В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.
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МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.
В августе Следственный комитет РФ сообщил, что ВАДА не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.
В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.