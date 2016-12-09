Доклад Макларена: более тысячи россиян причастны к подмене допинг-проб

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ричард Макларен утверждает, что масштабная схема подмены допинг-проб развивалась в России с 2011 года

Во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко.

Новый доклад, подготовленный командой экспертов под руководством Макларена для Всемирного антидопингового агентства, был презентован в пятницу в ходе пресс-конференции в Лондоне.

Эксперты в целом подтверждают выводы первой части документа, опубликованной летом, и раскрывают новые детали. В частности, сообщается уже о 500 сфальсифицированных допинг-пробах, якобы переданных Московской лабораторией в электронную систему ВАДА. В первой части доклада говорилось о 312.

Впервые в докладе в контексте манипуляций с допинг-пробами упоминается Виталий Мутко, до октября этого года занимавший должность министра спорта России, а сейчас вице-премьер правительства. Однако, как подчеркнул Макларен в ходе пресс-конференции, прямых доказательств осведомленности чиновника о случаях подмены допинг-проб нет.

Российские спортивные функционеры в пятницу назвали выводы доклада бездоказательными, призванными опорочить имидж российского спорта.

Годы безнаказанного допинга

По мнению независимых экспертов, работавших над докладом, масштабная система подмены проб начала создаваться в России в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере.

В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились уже на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году.

Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта.

Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.

Так, они сообщили, что следы царапин и другие признаки того, чтобы пробы были подделаны, есть на 12 из 44 проверенных пробирок с допинг-пробами спортсменов, получивших медали в Сочи.

Имена спортсменов в докладе не раскрываются, они упоминаются под номерами. Их списки будут переданы в международные федерации, которым предстоит самим принять решение, публиковать ли фамилии спортсменов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption ВАДА рекомендовала отстранить Россию от Олимпийских игр

Роль российских властей

Во второй части доклада, как и в первой, утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, сотрудники РУСАДа, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ.

"Мы не только подтвердили выводы первого доклада, но и уточнили их (...) и расширили круг причастных спортсменов (...) в институциональном заговоре участвовали спортсмены в летних и зимних видах спорта и чиновники минспорта и его инфраструктуры", - заявил Макларен.

В качестве доказательств подмены в докладе говорится о физиологически невозможных уровнях содержания соли в пробах, а также добавления в них гранул кофе для цвета. ДНК-анализ показал, что в некоторых пробах были анализы двух и более людей. Метод обмана в Сочи был уникальным, применен только там, но система сохранилась, уверены эксперты.

Действующие и бывшие спортивные чиновники России категорически отвергли обвинения, содержащиеся в докладе Макларена. Так, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, возглавлявший организацию до февраля прошлого года, заявил агентству РИА Новости, что не увидел никаких доказательств.

"Эти слова и обвинения на совести Макларена. Я, будучи президентом ВФЛА, не имел отношения к манипуляциям и системе. Макларен может говорить все что угодно, но где факты? Я не слышал о манипуляциях с допинг-пробами на чемпионате мира в Москве", - цитирует его агентство.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает внимательно изучить доклад.

Допинговый скандал

Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля этого года. В ней утверждалось, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.

По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.

В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.

МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.

В августе Следственный комитет РФ сообщил, что ВАДА не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.

В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.