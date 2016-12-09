Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "В Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют", - заявил вице-премьер

Комиссия ВАДА обвинила Россию в действиях, которые российские чиновники и спортсмены просто не могли совершить, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"В Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют", - сказал он.

Мутко заявил, что претензии ВАДА "будут рассматриваться в правовом поле". Дальше Международный олимпийский комитет (МОК) будет все перепроверять, добавил он.

9 декабря была обнародована вторая часть доклада ВАДА о допинге в российском спорте, который был подготовлен под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

В документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко.

В обеих частях доклада эксперты ВАДА рассказывают о системе махинаций с допинг-пробами, которая использовалась на Олимпиаде в Сочи. По данным ВАДА, в подмене проб участвовало минспорта при содействии ФСБ и московской антидопинговой лаборатории.

Действующие и бывшие спортивные чиновники России категорически отвергли обвинения, содержащиеся в докладе Макларена, и назвали выводы доклада бездоказательными, призванными опорочить имидж российского спорта.

Виталий Мутко заявил также, что у России нет "спортсменов-однодневок".

"И наши спортсмены никуда не исчезли, как это подается. 80% из них входят в международный пул тестирования", - сказал он.

В качестве примера Мутко привел биатлонистов. По его словам, биатлонисты во время соревнований переезжают из города в город и им приходится делать пробы на каждом этапе.

Виталий Мутко - бывший министр спорта - ранее неоднократно отвергал обвинения в том, что он участвовал в системе сокрытия допинг-проб.

Эксперты ВАДА не обнаружили прямых доказательств причастности Мутко к махинациям.

"Информация передавалась по системе министерства снизу вверх, и, я думаю, информация доходила до него. Но заведовал этим процессом замминистра", - заявил Макларен.