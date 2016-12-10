Осужденный в США россиянин Селезнев в пятый раз сменил адвокатов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Романа Селезнева задержали на Мальдивах летом 2014 года и немедленно выдали США

Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, осужденный в августе за мошенничество, компьютерный взлом, хранение незаконно приобретенных кредиток и хищение личных данных, в очередной раз сменил адвокатов.

29 ноября федеральная прокуратура Западного округа штата Вашингтон обвинила его в попытке оттянуть вынесение приговора, которое было первоначально назначено на 2 декабря, но потом перенесено на 10 февраля.

Прокуратура писала судье Роберту Джонсу, что Селезнев также намеренно оттягивает суды по двум другим своим американским делам, по которым он привлечен в Неваде и в Джорджии.

В свете этого обвинение ходатайствовало о том, чтобы судья отказался отстранить от дела защитников россиянина Джона Генри Брауна и Эмму Скэнлон, которых Селезнев, по сведениям прокуратуры, собирался заменить нью-йоркским адвокатом Аркадием Бухом, представлявшим целый ряд российских хакеров.

Как написал судье прокурор Норман Барбоса, 1 ноября Бух связался с Секретной службой США, разрабатывавшей Селезнева, и сообщил, что ведет переговоры с его отцом Валерием Селезневым на предмет того, чтобы взять на себя защиту сына.

Барбоса подчеркнул, что в прошлом Бух представлял другого обвиняемого, чьи интересы были прямо противоположны интересам Селезнева-младшего. Кроме того, в данный момент адвокат защишает еще одного клиента, который проходит по одному делу с Селезневым в другом штате.

По словам прокурора, Бух мог получить конфиденциальную информацию о Селезневе от этих своих подзащитных. Если он будет одновременно защищать нескольких подельников, то соображения этики, конфиденциальности и лояльности могут помешать ему представлять Селезнева. Барбоса просил судью разобраться в этом вопросе перед тем, как допускать Буха в защите россиянина.

Прокурор сообщил судье, что 22 ноября представитель Буха позвонил в Секретную службу, заявил, что тот был нанят консультировать Селезнева, и начал задавать вопросы о деле россиянина. Секретная служба посоветовала ему обратиться в федеральную прокуратуру.

Не дождавшись звонка от Буха, 28 ноября прокуратура связалась с ним сама. Адвокат заявил, что Селезнев-старший нанял его консультантом и оплатил его услуги. Он сказал, что понимает озабоченность прокуратуры потенциальным конфликтом интересов и поэтому вызвался быть консультантом Селезнева, а не его официальным защитником, которым теперь будет адвокат Игорь Литвак, чья контора находится в Бруклине в нескольких кварталах от буховской.

И действительно: в судебных документах появилась на минувшей неделе фамилия Литвака. По счету прокуратуры, это уже пятая смена защитников Селезнева.

37-летний Литвак родом из Воркуты. Он эмигрировал в США в начале 1990-х и закончил юридический факультет университета Ратгерс.

Депутат Думы от ЛДПР Владимир Селезнев на протяжении двух лет после ареста сына называл выдвинутые против него обвинения беспочвенными.