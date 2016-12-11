Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый рейс будет прибывать в Перт, крупнейший город на западном побережье Австралии

С марта 2018 года австралийская авиакомпания Qantas начнет совершать беспересадочные полеты из Лондона в Австралию.

Это будет самый протяженный беспересадочный пассажирский маршрут в мире.

На новой линии из аэропорта Хитроу в город Перт на западе Австралии будут курсировать специально модифицированные самолеты Boeing 787-9 Dreamliner. Расстояние между двумя городами составляет 14,5 тысяч км, а время полета - 17 часов.

Как заявил австралийский министр туризма Стивен Киобо, Британия является третьей страной по числу прибывающих в Австралию пассажиров: в 2015 году страну посетили 660 тысяч путешественников, прибывших рейсами из Британии.

"Когда компания Qantas ввела в 1947 году первый маршрут из Лондона, время полета составляло четыре дня, а пассажиры делали девять остановок", - заявил напомнил представитель компании Qantas, национального авиаперевозчика Австралии.

По его словам, самолеты Boeing 787-9 Dreamliner, которые будут использоваться на новом маршруте, способны перевозить до 236 пассажиров.

В настоящее время рекорд по протяженности прямых авиаперелетов принадлежит компании Emirates, выполняющей рейсы из Дубая в Окленд в Новой Зеландии. Полеты по этому маршруту начались в марте 2016 года. Время полета самолетов Airbus A380, обслуживающих этот маршрут, составляет 16 часов 35 минут.