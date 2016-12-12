В Кембридже начался суд над Владимиром Буковским

Image caption Владимир Буковский называет процесс кафкианским

На первом заседании суда в Кембридже над знаменитым советским диссидентом Владимиром Буковским выяснилось, что большая часть файлов, содержащих детскую порнографию и обнаруженных на его компьютере, никогда не проигрывалась в видеоплеерах и не открывалась в приложениях для просмотра фото.

Эксперт полиции, выступивший в понедельник в суде, заявил, что из тысяч найденных файлов лишь очень и очень небольшая часть просматривалась в соответствующих программах - то есть, относительно подавляющего большинства файлов у полиции нет физических доказательств просмотра.

Прокуратура обвиняет 73-летнего Владимира Буковского в изготовлении (под этим словом имеется в виду скачивание из интернета) и хранении фотографий и видео с запечатленными на них детьми в непристойных сценах. Он решительно отвергает обвинения.

В суд Буковского, которому 30 декабря исполнится 74 года, помощник привез в инвалидном кресле. В прошлом году Буковский перенес тяжелую операцию, после которой его вводили в искусственную кому.

Во время заседания адвокат Буковского Фрэнсис Фитцгиббон сказал судье, что его подзащитный, возможно, по ходу слушаний будет просить о дополнительных перерывах, поскольку он устает и теряет концентрацию.

По плану слушания по делу Буковского в Коронном суде Кембриджа будут идти каждый день на этой неделе. Владимир Буковский полагает, что присяжные могут вынести вердикт уже в конце недели.

Объяснения Буковского

Полиция пришла к Буковскому в его дом в Кембридже в октябре 2014 года, после того как получила информацию, что с компьютера, находящегося по этому адресу, заходили на сайты детского порно.

На компьютере и других электронных устройствах в доме Буковского были обнаружены тысячи фото и видео с несовершеннолетними.

Media playback is unsupported on your device Королевский суд возобновил рассмотрение дела Буковского

Обвинитель Уилл Картер, описывая в понедельник канву дела присяжным, напомнил и об объяснениях Буковского, которые он тогда дал в полиции.

Согласно этим объяснениям в изложении прокурора, Буковский много лет назад заинтересовался проблемой ограничения свободы интернета, в том числе в связи с распространением детской порнографии, и в рамках исследования этого вопроса изучал доступность и содержание сайтов с детским порно.

У Буковского и его адвокатов есть и другие возражения и оправдания, и о некоторых из них Буковский в понедельник рассказал Русской службе Би-би-си, но эти доводы не могут быть обнародованы до того, как их услышат в суде присяжные.

Владимир Буковский называл это уголовное дело против него "кафкианским". Он подал против Королевской прокуратуры иск о клевете, но Высокий суд в Лондоне отклонил иск.

Владимир Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.