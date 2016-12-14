Владимир Буковский госпитализирован, суд над ним отложен

Image caption 73-летнего Владимира Буковского привозили в суд в инвалидном кресле

Знаменитый советский диссидент Владимир Буковский, суд над которым начался на этой неделе в Кембридже, госпитализирован с пневмонией. Слушания по делу об обнаруженной у Буковского детской порнографии отложены до января.

Как сообщил Би-би-си помощник Буковского Павел Строилов, Владимир Буковский был доставлен в больницу из дома во вторник вечером. Сколько Буковскому придется пробыть в больнице, врачи пока сказать не могут.

В среду судья Коронного суда Кембриджа Гарет Хоксворт решил распустить коллегию присяжных и отложить слушания до января.

Прокуратура обвиняет 73-летнего Владимира Буковского в изготовлении (под этим словом имеется в виду скачивание из интернета) и хранении фотографий и видео с запечатленными на них детьми в непристойных сценах. Он решительно отвергает обвинения.

В суд Буковского, которому 30 декабря исполнится 74 года, помощник привез в инвалидном кресле. В прошлом году диссидент перенес тяжелую операцию, после которой его вводили в искусственную кому.

Во время заседания адвокат Буковского Фрэнсис Фитцгиббон сказал судье, что его подзащитный, возможно, по ходу слушаний будет просить о дополнительных перерывах, поскольку он устает и теряет концентрацию.

Скачивание в рамках исследования

Полиция пришла к Буковскому в его дом в Кембридже в октябре 2014 года, после того как получила информацию, что с компьютера, находящегося по этому адресу, заходили на сайты с детским порно.

На компьютере и других электронных устройствах в доме Буковского были обнаружены тысячи фото и видео с несовершеннолетними.

Обвинитель Уилл Картер, описывая в понедельник канву дела присяжным, напомнил и об объяснениях Буковского, которые он тогда дал в полиции.

Согласно этим объяснениям в изложении прокурора, Буковский много лет назад заинтересовался проблемой ограничения свободы интернета, в том числе в связи с распространением детской порнографии, и в рамках исследования этого вопроса изучал доступность и содержание сайтов с детским порно.

У Буковского и его адвокатов есть и дополнительные возражения и оправдания, и о некоторых из них Буковский в понедельник рассказал Русской службе Би-би-си, но эти доводы не могут быть обнародованы до того, как их услышат в суде присяжные.

Отклоненный иск о клевете

Владимир Буковский называл это уголовное дело против него "кафкианским". Он подал против Королевской прокуратуры иск о клевете, но Высокий суд в Лондоне отклонил иск.

На первом заседании суда в Кембридже выяснилось, что большая часть файлов, содержащих детскую порнографию и обнаруженных на его компьютере, никогда не проигрывалась в видеоплеерах и не открывалась в приложениях для просмотра фото.

Эксперт полиции, выступивший в понедельник в суде, заявил, что из тысяч найденных файлов лишь очень и очень небольшая часть просматривалась в соответствующих программах - то есть, относительно подавляющего большинства файлов у полиции нет физических доказательств просмотра.

Во вторник в суде продолжался допрос свидетелей обвинения, а дальше, до конца недели, по плану присяжные и судья должны были выслушать свидетелей защиты.

Владимир Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.