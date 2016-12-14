Негласный запрет на короткие юбки возмутил сотрудниц кнессета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Охрана кнессета считает недопустимым оголять ноги выше 5 см от колена (на архивном фото 1969 года израильский полицейский замеряет длину юбки)

Около 50 сотрудниц аппарата и депутатов израильского кнессета провели акцию протеста против негласного запрета на короткие платья и юбки в здании парламента.

Акция протеста прошла после того как охрана не разрешила некоторым сотрудницам и членам кнессета пройти в здание парламента из-за того, что их юбки и платья показались охранникам слишком короткими.

По словам представителя Союза помощников депутатов Израиля Асафа Голдфарба, речь идет как минимум о 15 сотрудницах и депутатах. Как рассказал Голдфарб, служба безопасности кнессета заявила им, что юбки должны быть не короче, чем 5 см от колена.

Участники акции протеста говорят, что в последние время в кнессете наблюдается ужесточение дресс-кода, однако никаких объяснений, почему это происходит, сотрудникам не дают.

Большинство участниц вышли на акцию протеста у здания парламента в юбках выше колена и гетрах.

Пресс-секретарь кнессета Ютам Якир назвал акцию протеста "провокацией". По его словам, во входе в здание парламента отказали только одной пришедшей в короткой юбке помощнице депутата. Как заверил Ютам Якир, к дресс-коду женщин и мужчин в кнессете подходят одинаково строго.