Слово brexit появилось в Оксфордском словаре английского языка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У брексита в Британии немало противников

Слово brexit, означающее выход Британии из Евросоюза, появилось в Оксфордском словаре английского языка. Лексикографы отмечают, что после своего появления слово распространялось с неимоверной скоростью.

Словарное определение "брексита" - "[предполагаемый] выход Великобритании из Европейского союза и ассоциирующиеся с ним политические процессы. Иногда употребляется для обозначения референдума, проведенного в Великобритании 23 июня 2016 года, на котором большинство голосовавших выбрали выход из ЕС".

Кроме того, в словарь включено образованное по той же модели слово "грексит", означающее потенциальный выход Греции из еврозоны.

Среди других слов, включенных в словарь за последнее время, glam-ma, обозначающее "гламурную" пожилую женщину, и verklempt - заимствованное из идиш слово, которое означает переполненность эмоциями.

Британцы 23 июня нынешнего года проголосовали за выход своей страны из ЕС. В октябре Высокий суд Лондона решил, что решение о начале процедуры выхода из Евросоюза должен также принять парламент. В настоящее время Верховный суд Британии рассматривает апелляцию на это решение.

Формальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС не начнутся до тех пор, пока премьер-министр Тереза Мэй не приведет в действие статью 50 Лиссабонского договора. По ее словам, это должно произойти к концу марта 2017 года. Таким образом, официальный выход должен произойти не позднее лета 2019 года.