Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уйти в отставку

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Рауль Хаджимба отказался уйти в отставку после двухчасовых переговоров с оппозицией

Президент отколовшейся от Грузии республики Абхазия Рауль Хаджимба после переговоров с представителями оппозиции заявил, что не уйдет в отставку. Окончания переговоров в центре Сухуми ожидали участники "народного схода", которых власти подозревают в намерении устроить переворот.

Переговоры продолжались два часа. Они начались после того, как участники "народного схода" в центре Сухуми направили в администрацию президента группу своих представителей, передает корреспондент Интерфакса.

Пресс-служба Хаджимбы сообщает, что тот не намерен досрочно слагать с себя полномочия. Другие подробности переговоров пока неизвестны.

Уходя на встречу с президентом, оппозиционеры просили людей не расходиться. Ранее служба госбезопасности Абхазии сообщала, что участники "народного схода" могут предпринять попытку "физически устранить законно избранного народом действующего президента". Комплекс правительственных зданий в четверг был оцеплен силовиками и огражден металлическими щитами.

Блок оппозиционных сил в четверг, 15 декабря, проводит "народный сход" у здания драматического театра. Собравшиеся обвиняют президента Хаджимбу в невыполнении предвыборных обещаний. Число демонстрантов корреспондент Интерфакса оценил от полутора до двух тысяч.

"Вопреки утверждениям представителей власти, мы не собираемся совершать противоправные действия для того, чтобы захватить власть в республике", - заявил один из лидеров партии ветеранов грузино-абхазской войны "Амцахара" Рамаз Джопуа. Политик спросил у участников митинга, принесли ли они "зажигательные смеси" и "колья", о которых он в шутку говорил по телефону (накануне была обнародована прослушка его разговоров). В толпе раздался смех, передает Абхазия-Информ.

Одновременно сторонники президента собрались около здания его администрации и правительства. Перед ними выступил сам Хаджимба и сказал, что надеется на благоразумие оппозиционеров. "Конечно, можно со мной расправиться, как они там говорят. Но на мое место придет другой человек", - заявил абхазский президент.

После окончания переговоров с оппозицией Хаджимба снова выступил перед своими сторонниками. "Я сказал им, что не намерен уходить в отставку, - заявил он. - Они сказали, что не уполномочены обсуждать что-либо, кроме вопроса об отставке президента. Мы договорились вести и далее переговоры".

Абхазская оппозиция выступает с жесткой критикой Хаджимбы на протяжении последних лет. В октябре прошлого года на его отставки потребовала партия "Амцахара", а весной противники президента инициировали референдум по вопросу о досрочных президентских выборах. Он состоялся в июле, однако блок оппозиционных сил его бойкотировал. Противники Хаджимбы были недовольно тем, как мало времени власти отвели на агитацию. В итоге явка на референдуме составила около 1%.

За два дня до "народного схода", 13 декабря, служба госбезопасности заявила, что 15 декабря будет предпринята попытка мятежа. "Отдельные радикально настроенные сторонники оппозиции намереваются силовым путем захватить власть и физически устранить законно избранного народом Абхазии действующего президента", - говорилось в сообщении службы. В заявлении было сказано, что оппозиция создает "боевые группы" для штурма администрации президента, для чего готова применить огнестрельное оружие и зажигательные смеси.

Блок оппозиционных сил в ответ потребовал раскрыть информацию о людях, которых готовят покушение на президента Хаджимбу, пообещав "лично доставить этих злоумышленников в правоохранительные органы".

Международное сообщество и ООН считает Абхазию частью грузинской территории. Независимость республики признана только четырьмя государствами - Россией, Венесуэлой, Науру и Никарагуа.