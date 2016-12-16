МИД России: в аэропорту Сеула задержаны 24 россиянина

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным МИД, задержанные россияне прилетели в Сеул разными авиакомпаниями

В международном аэропорту Сеула Инчхон задержаны 24 гражданина России, которых подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщает департамент информации и печати российского МИД.

По данным ведомства, среди задержанных - 16 человек с борта авиакомпании S7, шесть - с борта авиакомпании "Аврора", один - прилетевший рейсом из Вьетнама и один - рейсом из Узбекистана.

"Основанием для задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, а именно несоответствие заявленной цели поездки", - говорится в сообщении.

Посольство России в Южной Корее подключено к урегулированию ситуации и окажет гражданам необходимое содействие, добавляет ведомство.

"Завтра утром консул поедет в аэропорт и будет разбираться в ситуации на месте", - сообщили ТАСС в посольстве России в Южной Корее.

Представитель посольства сообщил агентству, что, скорее всего, власти заподозрили задержанных в том, что они приехали в страну на заработки по видом туристов и воспользовались безвизовым режимом. По словам дипломата, это наиболее частая причина для отказа во въезде в страну.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сеульском аэропорту был задержан самолет, на борту которого находились российские граждане.

Подробности инцидента пока не сообщаются.