Экс-президент Израиля досрочно выходит из тюрьмы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Моше Кацав стал первым бывшим президентом Израиля, попавшим в тюрьму

Бывший президент Израиля Моше Кацав, осужденный за изнасилование, выйдет на свободу досрочно.

Комиссия по помилованиям Управления тюрем Израиля удовлетворила прошение 71-летнего политика о досрочном освобождении. Он должен покинуть тюрьму на следующей неделе. По словам адвоката, услышав эту новость, Кацав расплакался. Он отбыл пять лет из семи, назначенных ему судом.

Это была уже третья попытка Кацава добиться досрочного освобождения. Две предыдущие успехом не увенчались.

В 2011 году Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. Политик настаивал на своей невиновности.