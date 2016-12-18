Правительство Украины национализирует ПриватБанк Коломойского

Правообладатель иллюстрации Наталья Селиверстова Image caption Украинские чиновники просят клиентов ПриватБанка не паниковать из-за его национализации

Правительство Украины на встрече в воскресенье приняло решение о национализации ПриватБанка для обеспечения финансовой стабильности страны.

Государство в лице министерства финансов будет владеть 100% акций банка. Переходный период начинается с 19 декабря.

Украинский минфин также должен обеспечить безопасность денег вкладчиков и функционирование самого банка.

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк сообщили, что о национализации попросили сами акционеры ПриватБанка.

Это решение принято при поддержке международных финансовых институтов и в координации с ними, говорится в заявлении.

Крупным акционером банка является один из богатейших людей страны Игорь Коломойский, у которого был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко.

Основными акционерами ПриватБанка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В последние недели в украинские СМИ регулярно со ссылкой на источники сообщали о национализации ПриватБанка. При этом руководство банка отрицало планы национализации, а сообщения СМИ называло информационной атакой.

Проблемы у банка начались несколько лет назад. В 2015 году он не смог расплатиться по части своих долгов, что привело к снижению рейтинга организации. Аудиторы PWC, согласно сообщениям СМИ, выявили у банка ряд проблем с капиталом.

Печерский районный суд Киева в этом году обвинил должностные лица банка в присвоении 19 млрд гривен (около 721 млн долларов), которые были выделены НБУ на рефинансирование банка.

Некоторые эксперты связывают проблемы ПриватБанка с политическим давлением на бизнес.