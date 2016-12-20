Очевидцы трагедии в Берлине: ярмарка выглядела как поле боя

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"Повсюду играла рождественская музыка, мигали огоньки гирлянд, люди выпивали и общались. В воздухе было ощущение праздника, которое резко сменилось леденящим душу ужасом".

Так шокированная туристка из Великобритании Эмма Раштон описывает страшную сцену, свидетелем которой она стала. Вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке около Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в центре Берлине врезался грузовик. В результате трагедии, по последним данным, погибло 12 человек, 48 были ранены.

Эмма Раштон впервые была в Берлине, и, по ее собственным словам, ей "просто невероятно повезло", что она не оказалась жертвой случившегося.

"Мы стояли, рассматривали рождественские огни и собирались уже идти обратно в отель, когда услышали страшный грохот. Мы повернулись на звук и увидели грузовик, который срывал на своем пути рождественские гирлянды и разрушал киоски".

"Он был в 2-3 метрах перед нами - если бы мы решили уйти раньше, то оказались бы ровно на его пути, - рассказывает она. - Чтобы добраться до отеля, нам пришлось пройти через место трагедии - люди держались за головы, некоторые лежали на земле. Повсюду валялись деревянные обломки и битое стекло".

"Грузовик был в трех метрах от меня"

Еще один британец, Майк Фокс из Бирмингема, который тоже оказался на рождественской ярмарке во время трагедии, помог спасти людей, оказавшихся под обломками разрушенных киосков.

"Мы уже уходили с ярмарки, когда грузовик начал таранить толпу. Он был в 3 метрах от меня и в 5 метрах от моей девушки", - вспоминает Фокс.

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Он предложил помощь нескольким людям, которые лежали на земле со сломанными ребрами. По словам британца, с ними "все должно было быть в порядке".

"Я увидел, как люди уносили молодого человека с окровавленным лицом. Вместе с еще несколькими людьми мы подняли обломки киоска и вытащили двоих человек, которые оказались там", - рассказывает он.

"Это мог быть глинтвейн, а могла быть кровь"

Журналист Ян Холлитцер говорит, что эта "страшная трагедия" в его родном городе напомнила ему о нападении в Ницце в День взятия Бастилии 14 июля, когда в результате наезда грузовика на толпу погибли 86 человек.

Через несколько мгновений после того, как грузовик врезался в толпу на ярмарке в Берлине, Холлитцер начал в "Фейсбуке" видеотрансляцию происходящего.

"Я услышал грохот и крики людей", - говорит журналист издания Berliner Morgenpost.

По словам Холлитцера, ярмарка выглядела как поле боя: разрушенные прилавки, разбитое стекло, посуда и "много красной жидкости на земле - это мог быть глинтвейн, а могла быть кровь".

"Многие люди лежали на земле, а некоторые даже были прямо под грузовиком. Это было просто ужасно, настоящий хаос", - вспоминает он.

Image caption Карта района, где произошло нападение

"Это точно теракт"

Житель столицы Германии Ибрахим Колак убежден, что произошедшее было спланированным терактом.

"Мы с друзьями собирались пойти куда-нибудь поужинать, когда услышали грохот от падения одного из киосков на рождественской ярмарке. Когда я повернулся на звук, то увидел грузовик, который несся сквозь толпу на полной скорости, - рассказал Колак в интервью Би-би-си. - Я уверен, что это был теракт. Грузовик не пытался сбросить скорость или избежать столкновения с людьми".

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Колак помог расчистить деревянные обломки и проверил, все ли в порядке с людьми, оказавшимися под ними.

"Я хотел помочь людям, которые остались лежать на земле позади грузовика, но… боже мой, это было настолько ужасно, что это сложно описать словами", - добавил очевидец.

"Он не пытался затормозить"

Рис Мередит, турист из Кардиффа, был на ярмарке со своей девушкой, когда грузовик начал таранить толпу.

"Мы гуляли по площади, наслаждаясь рождественской атмосферой, купили что-то поесть. Если бы мы продолжили прогулку, то оказались бы прямо на пути у грузовика и вряд ли смогли бы выжить, - рассказывает он. - Водитель грузовика совершенно точно не пытался сбросить скорость, он просто крушил все на своем пути".

По словам Мередита, место, где стояли ярмарочные лотки, выглядело "разрушенным до основания".