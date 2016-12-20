МИД Турции пообещал вместе с Россией раскрыть убийство посла

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Лавров и Чавушоглу возложили цветы к портрету погибшего дипломата

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что вместе с Россией удастся раскрыть убийство посла Андрея Карлова. Ранее во вторник в Турцию вылетела российская оперативно-следственная группа.

Чавушоглу во вторник проводит переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед началом встречи министры возложили цветы к портрету Карлова, который в понедельник был застрелен на открытии российской фотовыставки в Анкаре.

"Мы обязаны выяснить, кто стоит за этим гнусным, подлым преступлением, - сказал Чавушоглу. - Я уверен, что совместными усилиями мы сможем это сделать".

Лавров напомнил, что накануне президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об отправке в Турцию группы российских следователей. "Она уже, как я понимаю, приземлилась в турецкой столице", - сказал Лавров.

На обратном пути спецборт заберет тело погибшего дипломата.

"Безусловно, необходимо как можно быстрее установить все обстоятельства организации и совершения этого террористического акта", - добавил российский министр.

Ранее во вторник об отправке в Турцию оперативно-следственной группы в составе 18 человек сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Помимо сотрудников Следственного комитета, это работники МИД России и "представители специальных ведомств".

Лавров, Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планируют обсудить ситуацию в Сирии.

Переговоры не стали откладывать после убийства российского посла, которое президенты России и Турции расценили как попытку помешать диалогу двух стран. "Это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии", - сказал накануне Путин.

"Основная цель нападавших - нанести ущерб российско-турецким отношениям и скомпрометировать те успехи, которые мы с вами совместными усилиями достигли в последнее время", - согласился с российским президентом заявил глава МИД Турции. Лавров в начале переговоров с Чавушоглу сказал, что гибель посла "заставляет всех нас еще решительнее бороться с терроризмом и делает нашу сегодняшнюю встречу еще более актуальной".

Посол России в Турции был убит в понедельник вечером в Анкаре на открытии российской фотовыставки. Его застрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который служил в спецподразделении полиции. Во время покушения он кричал: "Не забывайте об Алеппо, не забывайте Сирию!"

На переговорах с Лавровым министр иностранных дел Турции заявил, что в честь убитого посла России будет названа улица в Анкаре, на которой находится российское посольство.

На прошлой неделе из восточного Алеппо, который сирийская армия и проправительственные силы смогли взять под контроль при участии российских военных, началась эвакуация повстанцев и членов их семей. СМИ сообщали о договоренностях между Россией и Турции о выводе повстанцев, однако Кремль это официально не подтверждал. Сейчас на переговорах с Лавровым Чавушоглу "пообещал продолжать нашу совместную работу" по урегулированию ситуации в Сирии.

Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием начать мониторинг ситуации в Сирии - после сообщений о возможных убийствах мирных жителей.