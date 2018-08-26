Умер американский сенатор Джон Маккейн умер. Ему был 81 год.

Незадолго до этого 81-летний политик прекратил лечение от опухоли мозга, которую у него обнаружили в 2017 году.

В декабре прошлого года Маккейн покинул Вашингтон.

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