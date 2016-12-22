Uber приостанавливает тесты беспилотных такси в Калифорнии

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Uber отмечает, что пока в беспилотных такси на всякий случай сидят водители

Компания Uber сообщила о приостановке испытаний беспилотных такси в Сан-Франциско после того, как регуляторы штата Калифорния отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.

"Сейчас мы думаем над тем, где и как мы можем использовать эти автомобили, однако мы на 100% остаемся верны Калифорнии и удвоим наши усилия для выработки надлежащих федеральных законов", - говорится в заявлении компании.

Власти штата ранее пригрозили Uber судебным преследованием в том случае, если компания не получит специального разрешения для своих испытаний. Однако руководство Uber в ответ заявило, что намерено проигнорировать требования властей.

Другие компании, в том числе Google и Tesla, перед началом использования своих беспилотных автомобилей получили соответствующее разрешение от калифорнийских властей. Компании, получившие лицензию, обязуются покрывать все издержки по "страховым случаям" при ДТП и сообщать о всех нештатных случаях с беспилотными автомобилями.

Однако в так называемых беспилотных такси Uber за рулем по-прежнему сидит водитель, который подстраховывает автоматику,

Поэтому руководство Uber отмечает, что поскольку в водительском кресле находится человек, который в любой момент может взять управление на себя, то машина не может считаться полностью беспилотной. Соответственно, необходимости в специальном разрешении нет.

Тем временем на портале YouTube появился видеоролик, на котором видно, как беспилотная машина Uber проезжает на красный свет по одной из улиц Сан-Франциско.