Uber приостанавливает тесты беспилотных такси в Калифорнии
Компания Uber сообщила о приостановке испытаний беспилотных такси в Сан-Франциско после того, как регуляторы штата Калифорния отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.
"Сейчас мы думаем над тем, где и как мы можем использовать эти автомобили, однако мы на 100% остаемся верны Калифорнии и удвоим наши усилия для выработки надлежащих федеральных законов", - говорится в заявлении компании.
Власти штата ранее пригрозили Uber судебным преследованием в том случае, если компания не получит специального разрешения для своих испытаний. Однако руководство Uber в ответ заявило, что намерено проигнорировать требования властей.
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Другие компании, в том числе Google и Tesla, перед началом использования своих беспилотных автомобилей получили соответствующее разрешение от калифорнийских властей. Компании, получившие лицензию, обязуются покрывать все издержки по "страховым случаям" при ДТП и сообщать о всех нештатных случаях с беспилотными автомобилями.
Однако в так называемых беспилотных такси Uber за рулем по-прежнему сидит водитель, который подстраховывает автоматику,
Поэтому руководство Uber отмечает, что поскольку в водительском кресле находится человек, который в любой момент может взять управление на себя, то машина не может считаться полностью беспилотной. Соответственно, необходимости в специальном разрешении нет.
Тем временем на портале YouTube появился видеоролик, на котором видно, как беспилотная машина Uber проезжает на красный свет по одной из улиц Сан-Франциско.