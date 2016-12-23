Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по требованию минюста США

  • 23 декабря 2016
Deutsche Bank Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Минюст США требовал от немецкого банка выплатить 14 млрд долларов

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласился выплатить 7,2 млрд долларов по требованию властей США в качестве компенсации за возможные нарушения при торговле ценными бумагами. Это почти вдвое меньше суммы, которую запрашивал американский минюст.

Согласно достигнутой договоренности, 3,1 млрд долларов будут выплачены в качестве штрафа и еще 4,1 млрд - в качестве компенсации заемщикам.

В сентябре минюст США потребовал от банка выплатить 14 млрд долларов.

Ведомство считает, что Deutsche Bank был в числе кредитных учреждений, которые занижали оценки рисков по ценным бумагам перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В итоге эти бумаги купили ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, с проблем которых и начался кризис.

В ходе кризиса акции обеих компаний обрушились, после чего оба ипотечных агентства были взяты под контроль Федерального агентства по жилищному финансированию. Теперь власти США пытаются взыскать с банков потери этих агентств.

Ранее министерство юстиции США уже сумело добиться выплаты компенсации от американских банков. Так, JP Morgan Chase в 2013 году согласился выплатить 13 млрд долларов, а Bank of America в 2014 году заплатил 17 млрд долларов.

В эти суммы входит компенсация не только непосредственных убытков Fannie Mae и Freddie Mac, но и средств, потраченных налогоплательщиками на государственную поддержку оказавшихся на грани краха ипотечных агентств.

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