Захваченный угонщиками ливийский самолет приземлился на Мальте

Правообладатель иллюстрации AP Image caption На борту ливийского самолета находятся 111 человек

На Мальте приземлился выполнявший внутренний рейс ливийский самолет, на борту которого находится более ста пассажиров. По поступающим сообщениям, самолет был угнан.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что ему сообщили о случае возможного угона пассажирского самолета ливийской авиакомпании, который приземлился в аэропорту Мальты.

"Меня проинформировали о ситуации с возможным угоном ливийского самолета, выполнявшего внутренний рейс", - написал Мускат в "Твиттере".

Он также сообщил, что на борту лайнера находятся 111 человек.

Представитель ливийский властей подтвердил местному телеканалу Al-Nabaa, что угнанный самолет направлялся в сторону Мальты.

По сообщениям издания Times of Malta, самолет А320 авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился в аэропорту Мальты в пятницу.

Издание также сообщает, что лайнер выполнял рейс из Себхи в Триполи, на борту находятся двое угонщиков, которые угрожают взорвать самолет.

Аэропорт Мальты также сообщил о незаконной посадке самолета и о двух угонщиках, которые, предположительно, находятся на борту. В аэропорт прибыли сотрудники экстренных служб, все вылеты из аэропорта отменены.

После убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи его бывшие противники из различных группировок начали вооруженную борьбу за власть. Расколом в ливийском обществе воспользовались и боевики экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран.

5 декабря стало известно, что проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который находился под властью ИГ.