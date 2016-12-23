Захваченный угонщиками ливийский самолет приземлился на Мальте
На Мальте приземлился выполнявший внутренний рейс ливийский самолет, на борту которого находится более ста пассажиров. По поступающим сообщениям, самолет был угнан.
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что ему сообщили о случае возможного угона пассажирского самолета ливийской авиакомпании, который приземлился в аэропорту Мальты.
"Меня проинформировали о ситуации с возможным угоном ливийского самолета, выполнявшего внутренний рейс", - написал Мускат в "Твиттере".
Он также сообщил, что на борту лайнера находятся 111 человек.
Представитель ливийский властей подтвердил местному телеканалу Al-Nabaa, что угнанный самолет направлялся в сторону Мальты.
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По сообщениям издания Times of Malta, самолет А320 авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился в аэропорту Мальты в пятницу.
Издание также сообщает, что лайнер выполнял рейс из Себхи в Триполи, на борту находятся двое угонщиков, которые угрожают взорвать самолет.
Аэропорт Мальты также сообщил о незаконной посадке самолета и о двух угонщиках, которые, предположительно, находятся на борту. В аэропорт прибыли сотрудники экстренных служб, все вылеты из аэропорта отменены.
После убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи его бывшие противники из различных группировок начали вооруженную борьбу за власть. Расколом в ливийском обществе воспользовались и боевики экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран.
5 декабря стало известно, что проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который находился под властью ИГ.