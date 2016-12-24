Турецкая армия заявила о "нейтрализации" почти 70 боевиков ИГ в Сирии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В сирийском конфликте Турция поддерживает членов Сирийской свободной армии

Сирийские повстанцы при поддержке турецких военных убили или ранили почти 70 боевиков группировки "Исламское государство", сообщили представители армии.

Турецкая армия и их союзники среди местных бойцов пытаются вытеснить джихадистов из города Эль-Баб на севере страны, в последние дни бои особенно усилились.

Военные сообщили, что им удалось "нейтрализовать" 68 боевиков ИГ и поразить более 140 позиций этой запрещенной в России и других странах группировки в районе Эль-Баб.

Турецкая армия - единственный источник информации о ситуации в этом районе, получить независимое подтверждение заявлениям военных пока не удалось.

Турция с августа 2016 года проводит на территории Сирии операцию "Щит Евфрата" совместно со Свободной сирийской армией.

Изначально сообщалось, что операция направлена против джихадистов ИГ, однако в ноябре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель "Щита Евфрата" - свержение президента Сирии Башара Асада.