В Иркутске нашли 13,5 тысяч литров "незамерзайки" с метанолом
В Иркутске области обнаружили 13,5 тысяч литров стеклоомывающей жидкости Polar Star, в которой содержится метанол. Согласно заявлению местного отделения Роспотребнадзора, в городе был обнаружен склад, где находились более 2,7 тысяч пластиковых бутылок со стеклоомывателем.
"Представитель юридического лица не представил документы на продукцию", - говорится в сообщении ведомства. Местные управления ФСБ и МВД изъяли жидкость.
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Ранее Роспотребнадзор установил, что в жидкости Polar Star содержание метанола превышает гигиенические нормативы в 494-528 раз.
Производителем жидкости, согласно Роспотребнадзору, является ООО "Автолайн", которое находится в Москве.
С 26 декабря в России действует запрет на продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Исключениями являются парфюмерная продукция и стеклоомывающая жидкость.
Запрет был введен после массового отравления в Иркутске жидкостью для принятия ванн "Боярышник", в которой оказался метанол. В результате 77 человек погибли, а 16 остаются в больнице.
В Иркутске и Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы пытаются выявить производителей и распространителей опасной продукции.