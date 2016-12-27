В Иркутске нашли 13,5 тысяч литров "незамерзайки" с метанолом

Правообладатель иллюстрации Роспотребнадзор Image caption Роспотребнадзор сообщил, что в жидкости Polar Star содеражится метанол

В Иркутске области обнаружили 13,5 тысяч литров стеклоомывающей жидкости Polar Star, в которой содержится метанол. Согласно заявлению местного отделения Роспотребнадзора, в городе был обнаружен склад, где находились более 2,7 тысяч пластиковых бутылок со стеклоомывателем.

"Представитель юридического лица не представил документы на продукцию", - говорится в сообщении ведомства. Местные управления ФСБ и МВД изъяли жидкость.

Ранее Роспотребнадзор установил, что в жидкости Polar Star содержание метанола превышает гигиенические нормативы в 494-528 раз.

Производителем жидкости, согласно Роспотребнадзору, является ООО "Автолайн", которое находится в Москве.

С 26 декабря в России действует запрет на продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Исключениями являются парфюмерная продукция и стеклоомывающая жидкость.

Запрет был введен после массового отравления в Иркутске жидкостью для принятия ванн "Боярышник", в которой оказался метанол. В результате 77 человек погибли, а 16 остаются в больнице.

В Иркутске и Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы пытаются выявить производителей и распространителей опасной продукции.