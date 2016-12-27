Автор новой концепции России назвал причины провала "Стратегии-2020"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption ЦСР, возглавляемый Кудриным, разрабатывает программы долгосрочного развития в России

Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, опубликовал доклад, в котором анализируется опыт реализации "Стратегии-2020".

"Стратегия-2020" - принятая в 2011-12 годах концепция долгосрочного социально-экономического развития России. Планировалось, что реализация "Стратегии-2020" должна была качественно изменить российскую экономику и общество к концу этого десятилетия.

ЦСР по поручению президента России Владимира Путина готовит новую долгосрочную стратегию развития России. Пока о новой стратегии, которую пишет ЦСР, почти ничего не известно.

"Что будет отличать новую программу от предыдущих стратегических документов и почему на этот раз получится лучше?" - таков один из наиболее популярных вопросов, адресуемых сегодня Центру стратегических разработок. На самом деле, это один из первых вопросов, которые и я сам себе задал, когда президент поручил нам подготовку нового стратегического документа", - пишет Кудрин в предисловии к опубликованному во вторник докладу.

В докладе центра разбираются ошибки, допущенные при реализации "Стратегии-2020". Доклад ЦСР основан на интервью с экспертами и ответах на вопросы разработчиков "Стратегии-2020".

В среднем эксперты оценили, что каждая из предложенных в "Стратегии-2020" мер была реализована лишь на треть. По мнению экспертов ЦСР, это говорит о том, что органы исполнительной власти подошли к стратегии лишь формально.

Полностью было реализовано лишь 6,8% предложенных мер, в основном технических. Их реализация не требовала изменения институциональной среды или механизмов работы государственного аппарата. Реформами реализацию этих мер назвать нельзя, уверены в ЦСР.

Также к числу полностью реализованных мер в ЦСР отнесли те, что готовились много лет, например, вступление России в ВТО.

Эксперты, опрошенные центром, также жаловались на имитацию и лишь формальную реализацию многих мер. По их мнению, в ходе реализации искажались заложенные в этих мерах принципы. К таким спорным решениям относится, например, установка автоматизированных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

В целом эксперты жаловались, что реальный смысл предложенных реформ утрачивался, а чересчур формальная реализация мер приводила к тому, что в результате достигались лишь противоположные результаты.

Что было выполнено?

Из всех разделов "Стратегии-2020" более чем наполовину, по мнению экспертов, выполнена лишь программа развития среднего образования.

Среди наименее реализованных разделов оказались развитие местного самоуправления, межбюджетная политика и развитие общественных институтов.

К практически невыполненным относится и раздел по поиску новой модели экономического роста.

В почти половине направлений "Стратегии-2020" не было выполнено полностью ни одного пункта, пишут эксперты. Это касается, например, предложений по "бюджетному маневру", а также реформ рынка труда и миграционной политики, стимулирования несырьевого экспорта и других мер.

Опрошенные ЦСР эксперты отметили, что некоторую пользу принесла сама разработка "Стратегии-2020", так как она позволила переосмыслить проводимые реформы и выработать новые направления развития.

Причины провала

Основными причинами невыполнения программы, согласно ЦСР, являются административные факторы. Например, чиновники были так загружены текущими делами, что у них просто не было времени на решение стратегических вопросов.

Кроме того, у федеральных министерств возникали трудности с координацией деятельности, а стимулы к развитию на фоне высоких цен на нефть были слабыми.

В ЦСР также отмечают и противодействие групп влияния. В разработке "Стратегии-2020" не принимали участия лоббистские группы, которые затем сопротивлялись ее внедрению. Каналы общественного участия и демократические институты оказались неразвитыми и не смогли сгладить влияния лоббистских групп.

Кроме того, при разработке не учитывалась слабость российских институтов.