Голливуд оплакивает Дебби Рейнольдс и ее дочь Кэрри Фишер

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последние слова Рейнольдс были о ее дочери Кэрри Фишер

Актеры, писатели, режиссеры выражают соболезнования в связи со смертью актрисы Дебби Рейнольдс, 84-летней матери скончавшейся на день раньше актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах".

Сын Рейнольдс Тодд Фишер сказал, что горечь от утраты дочери оказалась непосильной ношей для его матери, и ее последние слова были о том, что она хочет быть с Кэрри.

Таблоид TMZ сообщил, что Дебби Рейнольдс скончалась, когда обсуждала с сыном детали похорон дочери.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мать и дочь связывали очень теплые отношения

Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Снимавшийся в "Звездных войнах" актер Уильям Шетнер сказал, что Рейнольдс была одной из последних королев Голливуда.

Писательница Джоан Коллинс назвала Рейнольдс сердечным другом и партнером.

Британский актер Стивен Фрай, ранее назвавший "сокрушительным ударом" кончину Кэрри Фишер, выразил глубокие соболезнования семье Рейнольдс, испытавшей новое потрясение.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

За роль выжившей в кораблекрушении "Титаника" Маргарет Браун (фильм "Непотопляемая Молли Браун") Рейнольдс была номинирована на "Оскар".