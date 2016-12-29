Голливуд оплакивает Дебби Рейнольдс и ее дочь Кэрри Фишер
Актеры, писатели, режиссеры выражают соболезнования в связи со смертью актрисы Дебби Рейнольдс, 84-летней матери скончавшейся на день раньше актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах".
Сын Рейнольдс Тодд Фишер сказал, что горечь от утраты дочери оказалась непосильной ношей для его матери, и ее последние слова были о том, что она хочет быть с Кэрри.
- Кэрри Фишер: принцесса и звезда "Звездных войн"
- Скончалась Дебби Рейнольдс - мать актрисы Кэрри Фишер
- Скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах"
Таблоид TMZ сообщил, что Дебби Рейнольдс скончалась, когда обсуждала с сыном детали похорон дочери.
Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.
Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.
Снимавшийся в "Звездных войнах" актер Уильям Шетнер сказал, что Рейнольдс была одной из последних королев Голливуда.
Писательница Джоан Коллинс назвала Рейнольдс сердечным другом и партнером.
Британский актер Стивен Фрай, ранее назвавший "сокрушительным ударом" кончину Кэрри Фишер, выразил глубокие соболезнования семье Рейнольдс, испытавшей новое потрясение.
Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".
За роль выжившей в кораблекрушении "Титаника" Маргарет Браун (фильм "Непотопляемая Молли Браун") Рейнольдс была номинирована на "Оскар".