Путин отклонил принятый Госдумой закон

  • 29 декабря 2016
Владимир Путин Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Владимир Путин очень редко отклоняет законы, которые принимает Госдума

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время отклонил закон, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Против него выступала сенатор Елена Мизулина.

Речь идет о поправках в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления" и "Об образовании", которые нижняя палата парламента одобрила 21 декабря, в последний день весенней сессии, а Совет Федерации одобрил спустя два дня.

Поправки предусматривают создание федеральной информационной системы "Контингент обучающихся" и аналогичных систем в регионах.

В связи с отклонением поправок Путин направил письма спикерам Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, в которых предложил установить перечень конкретных сведений, содержащихся в системах "Контингент обучающихся". Кроме того, он потребовал определить тех, кто будет иметь доступ к сведениям, содержащихся в этих системах, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сенатор Елена Мизулина критиковала законопроект и предлагала отклонить его в третьем чтении. Она называла его "антисемейным". Сенатор приветствовала решение Путина.

"Рада, что Владимир Владимирович разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона", - сказала она. По словам Мизулиной, закон "грубо нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну".

Это не первый, но редкий случай, когда Путин бракует одобренные парламентом законы. Например, в 2012 году он отклонил поправки к закону "Об инновационном центре "Сколково". В 2005 году президента отклонял закон об ограничении розничной продажи и потребления пива.

В адрес Госдумы не раз звучали обвинения в том, что она принимает законопроекты в соответствии с запросами Кремля. Дума седьмого созыва, которую возглавил бывший руководитель политического блока администрации президента Вячеслав Володин, объявила курс на повышение качества законотворчества.

В декабре парламентарии предлагали принять закон, который обязал бы правительство готовить правоприменительные документы уже к третьему чтению законопроектов. Но в итоге после встречи с премьером Дмитрием Медведевым они отказались от этой идеи и ограничились поправками в собственный регламент.

Кроме того, парламентские фракции в Госдуме нового созыва получили финансирования для экспертизы готовящихся документов. Цель - повысить качество законопроектов. Также предлагается установить фильтры для популистских инициатив, так чтобы они снимались с рассмотрения на ранних стадиях обсуждения.

Остальные принятые Госдумой законы Путин в четверг подписал. В частности, о сокращении минимальных сроков службы по контракту в армии и о запрете чиновникам переводить иностранные активы на третьих лиц, в том числе бывших жен. Президент также подписал закон, регламентирующий применение силы против заключенных.

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