В Москве совершено нападение на борца Расула Мирзаева
Известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в ночь на субботу на юге Москвы.
"Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 МСК. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован", - цитирует собеседника ТАСС.
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В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего.
"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказали в пресс-службе.
Расул Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо в весовой категории до 65 кг и победитель ряда турниров по смешанным единоборствам.
Ссора у "Гаража"
В 2012 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы за убийство по неосторожности московского студента.
Трагедия произошла в августе 2011 года: во время ссоры возле московского клуба "Гараж" Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.
Изначально спортсмен обвинялся по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ему грозило по ней до 15 лет тюрьмы.
Однако в ходе судебных гособвинитель настояла на переквалификации действий Мирзаева на более мягкую статью и попросила суд назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Приговор Мирзаеву вызвал негодование в среде российских националистов, которые сочли наказание неоправданно мягким и грозили устроить стихийную акцию в центре Москвы.
Признанные потерпевшими родные Агафонова также сочли приговор спортсмену слишком мягким и пытались его оспорить, однако коллегия Мосгорсуда по уголовным делам оставила кассационную жалобу без удовлетворения.