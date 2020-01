Дэвид Боуи узнал о смертельном диагнозе за 3 месяца до смерти

Правообладатель иллюстрации PA

Британский музыкант Дэвид Боуи узнал, что болен раком в последней, терминальной стадии всего лишь за три месяца до смерти, говорится в документальном фильме Би-би-си.

Документальный фильм "Дэвид Боуи: Последние пять лет" выйдет на телеканале BBC Two в субботу - за три дня до первой годовщины смерти певца, скончавшегося в возрасте 69 лет.

В фильме показаны кадры из мирового турне певца A Reality Tour в 2003-2004 годах, а также рассказывается о последних четырех годах жизни артиста. Это продолжение фильма 2013 года "Дэвид Боуи: Пять лет".

Режиссер клипа Lazarus Йохан Ренк в новом фильме рассказывает, что певец узнал о том, что его болезнь не поддается лечению, когда работал над клипом к песне Lazarus.

"Я узнал позже, что в ту неделю, когда мы снимали, он и узнал, что все кончено [...], что болезнь победила", - сказал он.

Однако Ренк говорит, что видео, на котором Боуи лежит на больничной койке с повязкой на лице с пуговицами на месте глаз, было не о болезни певца.

"Для меня это больше связано с библейским аспектом, понимаете... человек, который восстанет из мертвых. Это не имело ничего общего с его болезнью", - объяснил он.

Дэвид Роберт Джонс родился в Лондоне 8 января 1947 года. Псевдоним "Боуи" он начал использовать в 1960-х годах. В те годы хитом стала его песня Space Oddity - баллада о затерявшемся в космосе астронавте майоре Томе, выпущенная в 1969 году.

Особую славу ему принес андрогинный образ персонажа по имени Зигги Стардаст, который он создал для концептуального альбома 1972 года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Дэвид Боуи также является автором таких хитов, как Let's Dance, Heroes, Under Pressure, Rebel Rebel, Life on Mars and Suffragette City. На протяжении своей карьеры он также снимался в кино.

Боуи был женат на американской модели сомалийского происхождения Иман с 1992 года. У пары одна дочь - Александра Захра Джонс, родившаяся в 2000 году.

Последним живым выступлением музыканта был благотворительный концерт в Нью-Йорке в 2006 году.