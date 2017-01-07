Главред "Кавказского узла" воспринял слова чеченского спикера как угрозу

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Магомед Даудов угрожал вырвать клыки некоему "псу Шведу"

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в "Инстаграме" пост под заголовком "Как развязать "Кавказский узел", в котором призвал вырвать псу "Шведу" "пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров". Главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов считает это угрозой ему лично и в адрес журналистов, которые профессионально освещают ситуацию в Чечне.

Шведов рассказал Русской службе Би-би-си, что обсуждает пост Даудова с юристами и решает, писать ли заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить заявления спикера парламента Чечни.

"Решения пока не приняли, но есть основания считать, что состав преступления имеется, - сказал он. - На мой взгляд, это угроза в адрес журналистов, которые считают необходимым профессионально освещать ситуацию в Чеченской Республике, не ориентируясь на позицию чиновников. Это угроза и мне лично, но она выходит за пределы персональных угроз". Шведов отмечает, что заявления на странице Даудова в "Инстаграме" переходят границу профессиональной критики.

Как полагает Шведов, смысл этого поста на странице спикера чеченского парламента в том, чтобы привлечь внимание других людей, которым, по мнению Даудова, нужно подвергнуть самоцензуре свои материалы.

"Не исключаю, что эта публикация - шутка, и в таком случае можно будет списать ее на специфическое чувство юмора автора, - добавил главред "Кавказского узла". - Я лично не собираюсь скрываться или эмигрировать, если говорить про коллег, наши возможности ограничены, мы не сможем нанять вооруженную охрану".

Даудов ранее выложил в Инстаграме фотографию собаки породы пекинес. Фотография обработана в фоторедакторе таким образом, что язык собаки завязан узлом. На картинке надпись "Как развязать "Кавказский узел"?".

"Это очень странный пёс, - говорится в подписи к фотографии. - Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке "Швед". Почему "Швед" не знаю, но шавка, явно, не местная. Морда британская, но по-русски чешет так, что даже наши "моськи" тушуются от греха". Даудов пишет, что некий "пес" не занимается "своим прямым полезным делом, тявканьем на вороватых сорок или рычанием на непрошенных гостей". "Практикуется на разборках между собаками других пород, - говорится в подписи. - Например, особую слабость питает к кавказским овчаркам".

Даудов добавляет, что "пора ветеринара вызывать с большими щипцами". "Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров, - предлагает спикер парламента Чечни. - Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнёт. Кто знает, может и поверим когда-нибудь".

Интернет-СМИ "Кавказский узел" учредило в 2011 году Международное общество "Мемориал". С 2008 года учредителем "Кавказского узла" стало ООО "МЕМО".

"Кавказский узел" называет своей целью "обеспечение свободы доступа к правдивой и неангажированной информации о событиях на Кавказе".

В "Инстаграмах" руководителей Чечни не в первый раз публикуются скандальные записи.

Так, в феврале 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал в своем "Инстаграме" видеоролик с лидером "Парнаса" Михаилом Касьяновым, на который наложен фильтр в виде прицела снайперской винтовки. "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в подписи к видео. Тогдашний соратник Касьянова по партии "Парнас" Илья Яшин назвал публикацию прямой угрозой убийством. Позднее ролик удалила администрация "Инстаграма", так как он нарушал правила публикации в соцсети.

До этого, в январе 2016 года Кадыров назвал российскую внесистемную оппозицию "врагами народа", которые пытаются "расшатать" политическую систему в стране. Их, по мнению политика, нужно судить за "подрывную деятельность". Эти заявления вызвали бурную критику со стороны правозащитников и оппозиционеров.