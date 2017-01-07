СМИ: в Саудовской Аравии убиты два опасных террориста

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Операция саудовских спецслужб проходила на севере Эр-Рияда

Как сообщают государственные СМИ Саудовской Аравии, в ходе операции сил безопасности в Эр-Рияде были убиты два человека - власти характеризуют их как опасных террористов.

Один из убитых, по данным прессы, был экспертом по изготовлению начиненных взрывчаткой "поясов смертника" для боевиков.

Эти пояса, как утверждают местные средства массовой информации, использовались при взрывах смертников в штаб-квартире саудовских спецслужб в 2015 году и у Мечети Пророка в Медине в прошлом году.

Саудовское крыло запрещенной во многих странах, в том числе в России, экстремистской группировки "Исламское государство" действует с 2014 года.

Предполагается, что ИГ стоит за серией нападений, осуществленных в последние годы на территории Саудовской Аравии.