В российских семьях не любят говорить о сексе и самоубийствах

Правообладатель иллюстрации RIA NOVOSTI Image caption Жители России считают секс наиболее табуированной для обсуждения темой

Главными темами, на которые они не говорят в семьях, россияне назвали сексуальные проблемы и самоубийства. Об этом свидетельствуют данные нового исследования "Левада-центра". При этом половина опрошенных утверждает, что табуированных тем для обсуждения в их семье нет.

Социологи опросили 1,6 тысяч человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

По данным "Левада-центра", 33% жителей России считает сексуальные проблемы табуированной темой для разговора в семье.

"Сексуальные проблемы - это наиболее жесткие табу, основанные на религиозном самосознании людей, сохранившиеся с прежних времен, - сказал Русской службе Би-би-си замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. - Тема табуирована довольно давно, эти запреты, как мы видим, сохраняются".

Также 15% упомянули самоубийства среди тем, о которых не принято говорить с родными. По 7% респондентов такими темами считают смерть или тяжелую болезнь близких, а также события, которые нельзя изменить или поправить.

Кроме того, по 5% заявили, что в их семьях не обсуждают вопросы религии и "темные страницы истории страны". По 4% рассказали, что не говорят в кругу семьи "о деньгах в чужом кармане" и о характере близких людей.

Также 3% россиян назвали табуированной для обсуждения темой экономику страны, а по 2% - внутреннюю и внешнюю политику России.

При этом 47% опрошенных заявили, что нет никаких тем, о которых не принято говорить в их семье.

Алексей Гражданкин в беседе с Русской службой Би-би-си пояснил: то, что половина россиян не назвала никаких запретных тем для разговоров в семье, не значит, что в 47% российских семей обсуждают все. "Просто люди могут не чувствовать никакого запрета или напряжения в связи с тем, что о чем-то говорить не принято", - сказал он.