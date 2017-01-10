В Лас-Вегасе украли опытные образцы ноутбука с тремя экранами

Правообладатель иллюстрации Razer Image caption Два дополнительных экрана выдвигаются с помощью автоматического механизма

Два опытных образца игрового ноутбука с тремя экранами были украдены с Международной выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, сообщает компания-производитель Razer.

Представитель компании Мин Лян Тан заявил, что за любую информацию, которая поможет в поиске похитителей, будет выплачено 25 тысяч долларов.

"Наша команда месяцами работала над концепцией и разработкой этого проекта. Это мошенничество, а мы не любим мошенничества. Тот, кто это сделал, явно не очень умен", - написал Тан на своей странице в "Фейсбуке".

Организаторы выставки сообщили Би-би-си, что на мероприятии применяются ухищренные меры безопасности для предотвращения краж, поэтому исчезновение ноутбука стало для всех полной неожиданностью.

Razer утверждает, что новый лэптоп - Project Valerie - является первым в мире портативным компьютером такого типа. Два дополнительных экрана выдвигаются с помощью автоматического механизма. Размер всех трех экранов - 17 дюймов (43 см).

Новая разработка Razer еще не поступила в продажу, но уже вызвала противоречивые отзывы пользователей соцсетей. Одни называют ее прорывом в игровой индустрии, другие отмечают, что ноутбук с тремя экранами будет слишком громоздким и энергозатратным.

Некоторые интернет-пользователи высказывают предположения, что компания могла придумать историю с кражей, чтобы раскрутить свое изобретение.