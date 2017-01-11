Трамп: компромат на меня - чушь и фальшивка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп назвал фабрикацией сообщения о российском компромате на него

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы собирала компромат на него, чтобы иметь возможность оказывать давление. Он процитировал сообщение Кремля, где эту информацию сочли чушью.

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией - ни сделок, ни кредитов, ничего вообще", - написал Трамп в "Твиттере".

В другом сообщении он напомнил, что "Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, оплаченный политическими оппонентами, - это полная и тотальная фабрикация, совершенная чепуха".

Ранее сообщения СМИ о том, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа, чушью, "абсолютной уткой" и фальшивкой назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков заявил, что у Кремля нет компромата и на Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу президентские выборы.

Публикации о компромате на Трампа, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, направлены на то, чтобы навредить отношениям между Россий и США. "Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами", - сказал Песков.

На прошлой неделе американские спецслужбы передали Трампу отчет о расследовании хакерских атак во время избирательной кампании в США, согласно которому Путин приказал начать кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов в США и помешать Клинтон избраться президентом.

Накануне глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в сенате заявил, что кибератакам со стороны российских хакеров подвергались ресурсы не только Демократической, но и Республиканской партии.

Вскоре после выступления Коми телекомпания Си-эн-эн сообщила, что помимо основного доклада Трамп на прошлой неделе получил приложение на двух страницах, из которого следуют, что российские агенты собирали информацию о нем. Об этом, по данным Си-эн-эн, рассказал бывший сотрудник британской разведки, которому доверяют американские спецслужбы.

Позже издание BuzzFeed опубликовало файл с записками, якобы сделанными этим бывшим британским разведчиком. Другие американские СМИ осудили BuzzFeed за это, поскольку подтвердить достоверность утечки оказалось невозможным.

Сам Трамп уже реагировал на публикации о компромате, назвав их "тотальной политической охотой на ведьм", однако напрямую не упомянув ни BuzzFeed, ни другие СМИ.

Портал WikiLeaks, который публиковал украденные хакерами документы Республиканской партии, также подверг сомнению подлинность материала о компромате на Трампа, обратив внимание на стиль и фактические ошибки.