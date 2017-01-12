На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Дождь" - один из редких российских телеканалов, предоставляющих эфирное время оппонентам Кремля, и обычно проблемы у него возникают с российскими контролирующими органами

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание в стране российского телеканала "Дождь".

"Российский телеканал "Дождь" изъят из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции", - говорится в заявлении Нацсовета.

Ранее об этом сообщил сам телеканал со ссылкой на представителя провайдера-партнера "Воля" Оксану Веселову. По ее словам, решение было принято Нацсоветом 12 января, а официальный документ об этом будет опубликован 16 января.

Всего доступ на территории Украины к телеканалу имеют около 500 тысяч человек, сообщает "Дождь". После публикации документа у операторов будет месяц на то, чтобы отключить канал.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова обещала пожаловаться в ОБСЕ на действия украинских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал решение Киева запретить вещание телеканала "Дождь" на своей территории. "Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - приводят его слова на сайте телеканала.

В заявлении Нацсовета говорится, что во время мониторинга эфира телеканала были обнаружены признаки нарушения украинского законодательства.

Недовольство у властей Украины вызвали сюжеты, которые, согласно заявлению, свидетельствуют о непризнании государственных границ Украины, а также говорят о посягательстве на территориальную целостность страны.

В пример власти Украины приводят передачу "Здесь и сейчас", а также сайт телеканала, где показывались карты, на которых Крым был обозначен как часть России. Также в одном из сюжетов телеканала говорилось о государственной границе между Крымом и Украиной.

Власти Украины также недовольны тем, что журналисты "Дождя" посещают аннексированный Россией Крым для освещения отдельных событий.

Кроме того в заявлении говорится о показе в эфире "Дождя" фильмов "О чем еще говорят мужчины" и "Быстрее, чем кролики" творческого объединения "Квартет И", в которой, согласно заявлению, была обнаружена популяризация правоохранительных органов государства-агрессора.

Член Нацсовета Сергей Костинский также отметил, что "Дождь" нарушал рекламное законодательство Украины, демонстрируя российскую рекламу, хотя это и запрещено украинским законодательством. Украинские власти просили телеканал устранить нарушения.

"В течение года "Дождь"так и не предоставил Национальному совету свою" украинскую версию для адаптации. Следовательно, провайдеры продолжали транслировать "Дождь" с российской рекламой", - сообщил Украинской службе Би-би-си член Нацсовета Сергей Костинский.

Согласно заявлению, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева обещала это сделать. За последние два месяца появилась украинская версия "Дождя", но она так и не была представлена в Нацсовет и распространялась только в интернете. Провайдеры при этом так и продолжили транслировать российскую версию телеканала, пояснил Костинский.

Синдеева выразила сожаление в связи с решением Нацсовета. По ее словам, вещание телеканала на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы.

Что касается Крыма, то, как объясняет Синдеева, при изображении карты России телеканал руководствуется российским законодательством.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", - приводит заявление Синдеевой сайт телеканала.

В Украине уже запрещено вещание нескольких десятков российских каналов, среди которых "Первый", "Россия 1" и "Россия-24", НТВ, РБК, ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН- ТВ, Life News, RT.