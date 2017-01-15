Берлинский политик уволен за то, что работал в Штази

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Андрей Холм пытался поступить в Штази еще в 14-летнем возрасте

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уволил главу управления по жилищному строительству за то, что тот в прошлом работал в Штази - секретной полиции ГДР.

О прошлом Андрея Холма стало известно в результате расследования, проведенного прессой.

46-летний Андрей Холм работал в штази незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году. Однако сейчас выяснилось, что в 2005 году в заявлении на работу Берлинском университете имени Гумбольдта он утверждал, что никогда не был штатным сотрудником Штази.

Сейчас он это признал, но по-прежнему считает, что говорил правду и в 2005 году. На это мэр Мюллер сказал, что Холм продемонстрировал, что он "не в состоянии ясно посмотреть на самого себя, и сделать из этого выводы".

Михаэль Мюллер, который представляет Социал-демократическую партию, добавил, что "В особенности в Берлине, который стал символом разделенного города, не должно быть никаких сомнений в нашей решимости преодолеть прошлое".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Андрей Холм служил в Штази несколько месяцев, незадолго до падения Берлинской стены

Андрей Холм, чей отец тоже был офицером Штази, подал заявление на службу в секретной полиции в 14-летнем возрасте.

Четыре года спустя он учился в высшей школе Штази, а затем стал штатным сотрудником.

Его кандидатура на пост главы управления жилищным хозяйством была выдвинута в декабре 2016 года партией "Левые" (Die Linke), выросшей из компартии Восточной Германии.