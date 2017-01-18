Сноудену продлили вид на жительство в России до 2020 года

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сноуден сможет провести в России еще несколько лет

Власти России продлили вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену на три года до 2020 года, сообщили Русской службе Би-би-си в российском МИД.

Эту информацию подтвердил адвокат американца Анатолий Кучерена. Он также заявил агентству РИА Новости, что у Сноудена есть все юридические основания, чтобы в ближайшее время получить российское гражданство.

Ранее представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что Сноуден сможет остаться в России еще "на пару лет".

Захарова сообщила в "Фейсбуке" о продлении вида на жительства, комментируя заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал желаемую экстрадицию Сноудена "идеальным подарком на инаугурацию" избранному президенту США Дональду Трампу.

Она обвинила Морелла в приверженности "идеологии предательства".

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сноуден получил временное убежище в России в 2013 году

В 2016 году в интервью Financial Times Сноуден заявил, что все равно "продолжает служить США", а также собирается "рано или поздно покинуть" Россию. Он также раскритиковал российское правительство за ущемление прав граждан.

Заявление Захаровой также последовало после того как президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы - теперь она должна выйти на свободу в мае этого года.

Сноуден в своем "Твиттере" поблагодарил Мэннинг за все, что она сделала, а также Обаму за ее освобождение.

Ранее Барак Обама заявлял, что у него нет возможностей помиловать Сноудена.