КС разрешил России не платить акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Согласно решению Конституционного суда, решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской конституции, экс-акционерам компании была присуждена слишком большая компенсация

Конституционный суд России разрешил властям страны не выплачивать бывшим акционерам компании ЮКОС 1,9 млрд евро в качестве компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно решению КС, постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской конституции.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить конституцию", - сказал глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

К выводу о том, что решение Страсбургского суда о выплате компенсации в 1,86 млрд евро бывшим акционерам некогда крупнейшей нефтяной компании России противоречит конституции, ранее пришел российский минюст, который и обратился в октябре 2016 года с запросом в Конституционный суд.

Россия не может выплатить 1,86 млрд, поскольку толкование конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую дал ЕСПЧ, идет вразрез с положениями российской конституции, постановил КС. Его решение окончательное и обжалованию не подлежит.

При этом "Россия вправе на основе доброй воли произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента", уточняется в постановлении. Однако эти выплаты должны идти не из российского бюджета, а за счет "выявляемого имущества ЮКОСа" за рубежом.

"Неправомерными действиями" Конституционный суд счел то, что компания была "злостным неплательщиком налогов" и оставила "крупную непогашенную задолженность", прекратив "свое существование". ЮКОС, по мнению суда, при этом использовал "изощренные незаконные схемы". Имущественные потери акционеров ЮКОСа, которые признал ЕСПЧ, были "следствием незаконных действий самой компании", а государство не могло не взыскать с экс-главы компании Михаила Ходорковского деньги, чтобы "компенсировать причиненный ему [государству] имущественный вред".

Даже если акционеры не принимали непосредственного участия в выстраивании этих схем, они получали дивиденды, в том числе за счет средств, которые должны были поступить в бюджет в виде налогов, подчеркнул суд.

В мае 2005 года Мещанский районный суд Москвы признал Ходорковского и его партнера Платона Лебедева виновными в мошенничестве, присвоении чужого имущества и неуплате налогов, приговорив обоих к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд сократил их сроки до восьми лет. ЕСПЧ признал незаконным взыскание с Ходорковского и Лебедева 17 млрд руб. неуплаченных налогов, постановив, что их следовало взыскивать с компании, а не ее руководителей.

ЕСПЧ в 2014 году постановил, что российский суд при рассмотрении первого "дела ЮКОСа" нарушил права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также вынес необоснованные штрафы за налоговые нарушения.

По мнению министерства юстиции России, ЕСПЧ неверно трактовал Конвенцию о правах человека, оценивая ущерб, нанесенный бывшим акционерам нефтяной компании. Выступая на заседании КС в декабре, представитель минюста Георгий Матюшкин заявил, что "положения конвенции не содержат прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов".

В декабре 2015 года президент Путин подписал закон, который разрешает Конституционному суду России признавать неисполнимыми решения международных судов, прежде всего Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае если их решения противоречат российской конституции.

Запрос о выплате 1,86 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа стал вторым случаем в практике КС, когда решался вопрос об исполнении постановления ЕСПЧ. В апреле этого года КС постановил не исполнять требование Страсбургского суда о предоставлении некоторым заключенным права голосовать на выборах.

Однако это первый случай, когда КС России полностью не согласился с постановлением Страсбургского суда, заявил журналистам после заседания Зорькин. "Хочу подчеркнуть, что это первое решение в истории Конституционного суда, когда Конституционный суд не согласился с решением ЕСПЧ. Сегодня двойное крещение в каком-то смысле", - сказал он.

Пресс-секретарь Михаила Ходоровского заявила, что экс-глава ЮКОСа не будет комментировать решение КС, поскольку он "не имеет никакого отношения к искам бывших акционеров" компании.