Новый президент Гамбии заявил об окончании политического кризиса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адама Барроу утверждает, что его предшественник согласился покинуть страну

Новый президент Гамбии Адама Барроу, приведенный 19 января к присяге несмотря на отказ своего предшественника Яхья Джамме покинуть пост, объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.

По итогам переговоров Джамме согласился уже в пятницу покинуть Гамбию и уступить свой пост, написал Барроу в своем "Твиттере". Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

До этого информагентства со ссылкой на анонимные источники в ООН утверждали, что переговоры о мирной передаче власти от Джамме к Барроу идут продуктивно, но подробностей об их ходе не приводил.

Отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала, где сейчас находится Барроу. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Это решение не понравилось Экономическому сообществу западноафриканских государств, признавшего победителем выборов Адаму Барроу. Сенегал пригрозил начать военную интервенцию в случае, если Джамме не уйдет в срок.

Однако Джамме ультиматум проигнорировал. В итоге в четверг Барроу все же принес в Сенегале присягу несмотря на то, что его предшественник так и не покинул пост в положенный срок и настаивает на своей легитимности.

Действия Джамме после этого единогласно осудил и Совет безопасности ООН, после чего Сенегал при поддержке Нигерии двинул свои войска на территорию Гамбии.