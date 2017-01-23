Российский суд повторно арестовал имущество информатора ВАДА

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В мае 2016 года Родченков рассказал о допинге в российском спорте, а в июле на него завели уголовное дело

Басманный суд Москвы снова наложил арест на дом экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания помогли ВАДА предъявить обвинения в использовании допинга российским спортсменам. Ранее Мосгорсуд отменял арест имущества.

Об аресте двухэтажного дома Родченкова в Подмосковье сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Она уточнила, что при этом суд не стал арестовывать земельный участок, который принадлежал Родченкову, потому что от этого требования отказался следователь.

Первый раз Басманный суд арестовал дом информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в августе прошлого года. Тогда же под арест попал земельный участок. Однако в середине декабря Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Родченкова, отменил решение об аресте и направил дело на пересмотр в тот же Басманный суд.

По мнению следователей, дом построен на средства, заработанные нелегально. Сам Родченков находится за пределами России.

В мае 2016 года в интервью американскому кинорежиссеру Брайану Фогелю Роченков признался, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Роченков рассказал также об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб. Эта информация была использована в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

В Кремле его заявления назвали "клеветой перебежчика", а Следственный комитет в июле того же года возбудил против Родченкова уголовное дело, по которому было арестовано его имущество. Экс-главу антидопинговой лаборатории обвинили в использовании полномочий в целях извлечения выгоды.

Родченков с 1985-го по 1994 год работал в Московском антидопинговом центре, а в 1998 году устроился в антидопинговый центр в канадском Калгари. Московскую антидопинговую лабораторию он возглавил в 2005 году, а еще раньше, после возвращения из Канады в Россию, работал в нефтехимических компаниях.

На то, что Родченков работал в Калгари, в декабре 2016 года обратил внимание президент Владимир Путин. "Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде! А потом что он делал - приезжал в Россию! И, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", - сказал тогда российский президент.

Путин не уточнял, какую именно "гадость", по его информации, "таскал" Родченков, но высказал предположение, что такая деятельность не могла быть возможна без участия властей. "Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять", - заявил он.

22 января немецкий телеканал ARD показал пятую серию из своего расследования об употреблении допинга российскими спортсменами. Российский бегун Андрей Дмитриев в интервью каналу заявил, что ситуация с допингом в российской легкой атлетике остается прежней.