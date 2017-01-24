Экклстоун уволен с поста генерального промоутера "Формулы-1"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 86-летний Экклстоун руководил "Формулой-1" около 40 лет

Новый владелец "Формулы-1", американская компания Liberty Media, уволила Берни Экклстоуна с должности генерального промоутера гонок, которую он занимал несколько десятилетий.

По словам самого Экклстоуна, его лишили всех полномочий и назначили почетным президентом "Формулы-1". При этом, признался бизнесмен, он не совсем понимает, что это за должность и что на ней нужно делать.

Место Экклстоуна займет Чейз Керри, известный как сподвижник медиамагната Руперта Мердока и вице-президент компании XXI Century Fox. Кроме того, по инициативе нового владельца в "Формулу-1" вернется Росс Браун.

Браун станет спортивным директором "Формулы-1". До этого он работал техническим директором в командах Benetton, Ferrari и Honda, а также возглавлял Mercedes и собственную команду Braun GP.

Компания Liberty Media анонсировала приобретение "Формулы-1" еще в сентябре, однако официально сделку закрыли только сейчас. Осенью компания обещала, что Экклстоун сохранит свой пост.

Сумма сделки оценивается примерно в 4,4 млрд долларов. Стоимость активов "Формулы-1" оценивается выше - примерно в 8 млрд долларов - но в ходе переговоров стороны учли имеющийся у ее владельцев долг в 4,1 млрд долларов.

Берни Экклстоун начинал свою карьеру как гонщик, но существенных успехов не достиг. Он переквалифицировался сначала в личного менеджера для гонщиков, а затем в директора команды Brabham.

В 1970-х годах Экклстоун, вошедший к тому моменту в ассоциацию конструкторов "Формулы-1", сумел заключить несколько выгодных сделок с различными телеканалами, продав им права на трансляцию гонок за непривычно крупные по тем временам деньги.

Именно с именем Экклстоуна связывают резкий рост популярности "Формулы-1" и приход в нее больших денег, так как до заключенных им сделок этот вид автоспорта не был успешным с коммерческой точки зрения.

В результате Экклстоун стал считаться фактически главным человеком в "Формуле-1" и оставался им до недавнего времени.