Количество суицидов в британских тюрьмах рекордно выросло

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В 2016 году количество самоубийств, совершенных в тюрьмах Англии и Уэльса, сильно выросло, сообщило британское министерство юстиции.

По данным ведомства, за прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года.

Общее число смертей в местах лишения свободы также выросло по итогам прошлого года - до 354, этот показатель увеличился на одну треть по сравнению с 2015 годом.

По данным министерства юстиции, в прошлом году также зарегистрировано более 37 тысяч случаев, когда заключенные наносили себе телесные повреждения, и 25 тысяч попыток побега из тюрем.