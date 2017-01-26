Количество суицидов в британских тюрьмах рекордно выросло
В 2016 году количество самоубийств, совершенных в тюрьмах Англии и Уэльса, сильно выросло, сообщило британское министерство юстиции.
По данным ведомства, за прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года.
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Общее число смертей в местах лишения свободы также выросло по итогам прошлого года - до 354, этот показатель увеличился на одну треть по сравнению с 2015 годом.
По данным министерства юстиции, в прошлом году также зарегистрировано более 37 тысяч случаев, когда заключенные наносили себе телесные повреждения, и 25 тысяч попыток побега из тюрем.