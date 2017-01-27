В Индии за секс-скандал с "клубом юных леди" уволили губернатора

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Сотрудники резиденции губернатора Мегхалаи заявили, что он нанимал на работу в основном молодых женщин, к которым затем приставал

Губернатор индийского штата Мегхалая Ви Шанмуганатан ушел в отставку из-за сексуального скандала и обвинений в домогательствах к женщинам.

В пятницу отставку чиновника официально принял президент страны Пранаб Мукерджи.

67-летний чиновник покинул свой пост после того как сотрудники его официальной резиденции направили президенту и премьер-министру страны Нарендре Моди петицию с требованием отставки.

Документ на пяти страницах подписали 80 сотрудников. Они рассказывают, как Шанмуганатан обращался с персоналом и как превратил официальную резиденцию губернатора в "клуб для юных леди".

"Молодые леди приходят и уходят по прямому приказу губернатора. Многие из них имеют прямой доступ к его спальне", - говорится в петиции, которую цитируют местные СМИ.

Сотрудники также обвиняют губернатора в том, что он произвел такие кадровые перестановки, что в штате администрации остались работать в основном молодые девушки.

В письме на пяти страницах сотрудники также утверждают, что губернатор был "грубым, высокомерным, импульсивным и лживым", подвергал их различным унижениям, стрессу и даже пыткам.

Мегхалая - штат на северо-востоке Индии с богатыми природными ресурсами и слаборазвитой экономикой. Ранее в СМИ появлялись сообщения о домогательствах губернатора к женщинам, которые устраиваются на работу в администрацию штата.