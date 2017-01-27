В Индии за секс-скандал с "клубом юных леди" уволили губернатора
Губернатор индийского штата Мегхалая Ви Шанмуганатан ушел в отставку из-за сексуального скандала и обвинений в домогательствах к женщинам.
В пятницу отставку чиновника официально принял президент страны Пранаб Мукерджи.
67-летний чиновник покинул свой пост после того как сотрудники его официальной резиденции направили президенту и премьер-министру страны Нарендре Моди петицию с требованием отставки.
Документ на пяти страницах подписали 80 сотрудников. Они рассказывают, как Шанмуганатан обращался с персоналом и как превратил официальную резиденцию губернатора в "клуб для юных леди".
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"Молодые леди приходят и уходят по прямому приказу губернатора. Многие из них имеют прямой доступ к его спальне", - говорится в петиции, которую цитируют местные СМИ.
Сотрудники также обвиняют губернатора в том, что он произвел такие кадровые перестановки, что в штате администрации остались работать в основном молодые девушки.
В письме на пяти страницах сотрудники также утверждают, что губернатор был "грубым, высокомерным, импульсивным и лживым", подвергал их различным унижениям, стрессу и даже пыткам.
Мегхалая - штат на северо-востоке Индии с богатыми природными ресурсами и слаборазвитой экономикой. Ранее в СМИ появлялись сообщения о домогательствах губернатора к женщинам, которые устраиваются на работу в администрацию штата.