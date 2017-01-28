"Человек, который всегда умирает": скончался актер Джон Хёрт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Хёрт помимо киноролей прославился афоризмами

Британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет.

Артист дебютировал на экране в мелодраме "Дикие и жаждущие" 1962 года.

За свою более чем полувековую карьеру Хёрт прославился разнообразием смертей своих экранных персонажей. На видеохостинге YouTube размещено видео, где собраны 40 экранных смертей артиста.

"Я дошел до того, что мои дети уже не спрашивают, умер ли я в своем новом фильме, а интересуются, как именно умер", - говорил сам ветеран сцены и экрана.

Артиста дважды номинировали на "Оскар", при этом он выступал и на театральной сцене - Хёрт входил в труппу "Королевской шекспировской компании".

Одной из самых тепло принятых критиками киноролей актера остается "Человек-слон" Дэвида Линча, где на грим исполнявшего главную роль Хёрта порой уходило до восьми часов за съемочный день.

Артист объявил, что болен раком поджелудочной железы в июне 2015 года. При этом уже через четыре месяца врачи актера сообщили о наступлении ремиссии.

В последние годы Хёрт продолжал активно сниматься в контрастных по жанру фильмах, появляясь на экране то в апокалиптической драме "Меланхолия", то в романтическом травелоге о вампирах "Выживут только любовники", то в постапокалиптическом триллере "Сквозь снег".

Три фильма с его участием должны выйти на экраны в течение этого года. У актера осталось двое сыновей: Александр и Николас. Последние 11 лет Хёрт был женат в четвертый раз.