Посольство США в Лондоне прекратило выдачу виз гражданам 7 стран

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Решение Дональда Трампа об ограничении на въезд в США вызвало жесткую критику со стороны правозащитных организаций и общественности

Посольство США в Британии сообщило о приостановке выдачи американских виз гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии в связи с указом американского президента Дональда Трампа.

"Если вы являетесь гражданином этих стран или имеете двойное гражданство, пожалуйста, пока не назначайте прием и не оплачивайте визовые сборы", - говорится на сайте посольства.

Согласно сообщению дипмиссии, если гражданам этих стран уже был назначен прием по поводу визы, они не должны на него приходить.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран. Указ, по его словам, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

В соответствии с указом для граждан ряда мусульманских стран введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Запрет на въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением коснется также и обладателей постоянного вида на жительство в США (грин-карты), сообщила представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джиллиан Кристенсен.

Спустя день глава аппарата президента США опроверг эту информацию, заявив, что запрет на въезд не коснется обладателей права на постоянное проживание в США.

Однако правозащитники советуют этим людям на всякий случай не выезжать за пределы Соединенных Штатов по меньшей мере в течение ближайших 90 дней.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.