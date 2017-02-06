У Кара-Мурзы-младшего - "интоксикация неустановленным веществом"

У координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего врачи диагностировали "острую интоксикацию неустановленным веществом", сообщила его супруга Евгения Кара-Мурза.

По словам супруги, состояние Кара-Мурзы-младшего стабилизировалось, но остается тяжелым.

"Его состояние стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям. Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует", - сообщила Евгения Кара-Мурза.

2 февраля Владимира Кара-Мурза-младший второй раз за два года был госпитализирован с симптомами отравления. Тогда, по сообщениям близких, Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому.

Как стало известно в минувшую пятницу, следственные органы России решили провести проверку в связи с госпитализацией координатора "Открытой России".

Представляющий интересы Кара-Мурзы адвокат Вадим Прохоров подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы Кара-Мурза подал еще в декабре 2015 года. Тогда он просил провести расследование по факту своей предыдущей госпитализации, так как считал, что его намеренно отравили.

Адвокат утверждает, что все это время - с момента подачи заявления до второй госпитализации - следователи не предпринимали никаких активных действий.

В мае 2015 года - при первой госпитализации с симптомами отравления - у Кара-Мурзы диагностировали острую печеночную недостаточность.

После выписки он получил итоги проведенной во Франции экспертизы, согласно которой в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов.

И тогда, и сейчас сторонники Кара-Мурзы называют резкое ухудшение его состояния покушением. Они не уточняют, кто именно может за этим стоять, отмечая только, что, если использовался яд, то очень редкий и мало кому доступный.

35-летний Кара-Мурза-младший ранее был заместителем председателя оппозиционной партии "Парнас", а сейчас - координатор фонда "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.