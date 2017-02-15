Доминиканских журналистов застрелили во время прямого эфира
После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской Республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны.
Один из журналистов доминиканского радио 103FM во время эфира вел прямую трансляцию в "Фейсбуке".
На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.
Помимо Медины погиб также продюсер Лео Мартинес.
Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.
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В полиции сообщили, что нападение произошло во вторник в Сан-Педро-де-Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.
Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.
Это не первый случай нападения на журналистов в ходе прямого эфира. В августе 2015 года два американских журналиста были убиты в штате Вирджиния во время телетрансляции интервью.
По данным полиции Доминиканы, на чуть менее чем 10-миллионное население страны приходится 200 тысяч единиц огнестрельного оружия. С помощью него в стране ежегодно совершаются около 70% убийств.