Доминиканских журналистов застрелили во время прямого эфира

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Убийство произошло в ходе прямого эфира на радиостанции 103FM

После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской Республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны.

Один из журналистов доминиканского радио 103FM во время эфира вел прямую трансляцию в "Фейсбуке".

На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб также продюсер Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что нападение произошло во вторник в Сан-Педро-де-Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.

Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

Это не первый случай нападения на журналистов в ходе прямого эфира. В августе 2015 года два американских журналиста были убиты в штате Вирджиния во время телетрансляции интервью.

По данным полиции Доминиканы, на чуть менее чем 10-миллионное население страны приходится 200 тысяч единиц огнестрельного оружия. С помощью него в стране ежегодно совершаются около 70% убийств.