Microsoft разработала робота для отлова комаров-вирусоносителей

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Компания Microsoft разработала робота, способного ловить комаров, что сможет помочь ученым выявлять присутствие у этих насекомых опасных вирусов и бактерий.

Результаты первых опытов были обнародованы на проходившей в Бостоне научной конференции.

Робот под названием Project Premonition может распознавать поведение различных особей и избирательно отлавливать определенных насекомых.

Ученым важно заранее распознавать вирус Зика или лихорадку Западного Нила, чтобы заранее предупреждать медработников и население о возможной эпидемии.

Microsoft надеется, что в скором времени беспилотные летательные аппараты, оснащенные этой новой робототехникой, будут летать над городами и мониторить состояние окружающей среды.