Адвокат: Кара-Мурза-младший уехал лечиться за границу
Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, госпитализированный ранее с признаками острой интоксикации, выписан из московской больницы и уехал за границу для продолжения лечения, сообщил адвокат Вадим Прохоров.
По его словам, диагноз при выписке остался прежним - "токсическое действие неустановленного вещества".
2 февраля Владимира Кара-Мурза-младший второй раз за два года был госпитализирован с симптомами отравления и введен в медикаментозную кому.
Через несколько дней стало известно о том, что Следственный комитет начал проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы.
По словам Прохорова, заявление в правоохранительные органы Кара-Мурза подал еще в декабре 2015 года. Тогда он просил провести расследование по факту своей предыдущей госпитализации, так как считал, что его намеренно отравили.
В мае 2015 года - при первой госпитализации с симптомами отравления - у Кара-Мурзы диагностировали острую печеночную недостаточность.
После выписки он получил итоги проведенной во Франции экспертизы, согласно которой в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов.
Сторонники и близкие Кара-Мурзы называют отравление покушением на него. Они не уточняют, кто именно может за этим стоять, отмечая только, что, если использовался яд, то очень редкий и мало кому доступный.
35-летний Кара-Мурза-младший ранее был заместителем председателя оппозиционной партии "Парнас", а сейчас он - координатор фонда "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.
"Володя специально просил передать всем друзьям, коллегам и соратникам, что он обязательно будет и дальше продолжать заниматься тем же, чем и все последние годы: деятельностью, направленной на восстановление демократии в России", - написал в "Фейсбуке" Вадим Прохоров.